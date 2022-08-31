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ERR: почти 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций

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Depositphotos

Руководитель министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что 28 эстонских компаний попросили временно освободить их от антироссийских санкций Евросоюза, чтобы продолжить импортировать оттуда нефтепродукты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — рассказал Рейнсалу.

Он добавил, что публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны.

Ранее стало известно, что несколько городских советов в Нидерландах обратились с просьбой к правительству страны временно снять с них исполнение санкций, которые были введены Евросоюзом (ЕС) против России.

До этого министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньу обвинил страны Европейского союза в неумении найти адекватное решение для преодоления энергетического кризиса.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях энергетического кризиса готовится экстренная реформа европейского рынка электроэнергии.

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