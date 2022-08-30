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Politico: эстонскую сланцевую промышленность возродили «назло» России

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Andrew Cullen/Reuters

Эстония решила возродить свою сланцевую промышленность «назло» России, несмотря на то, что она загрязняет окружающую среду. Об этом сообщает Politico.

«Ранее было решено отказаться от такого грязного топлива, однако спецоперация России на Украине внесла свои коррективы в данный вопрос. В Эстонии резко выросли цены на энергоносители и газ, поэтому токсичное производство снова заработает», — отметили в публикации.

По данным издания, ранее Эстония была единственной страной в мире, которая обеспечивала большую часть потребления энергии при помощи сланца. В 2018 году в обшей доле генерации энергии сланец составлял 73%. Однако высокая концентрация вредных выбросов вынудила в 2020 году эстонское правительство изменить ситуацию, постепенно начав закрывать вредные производства.

По словам генерального директора Eesti Energia Хандо Суттера, их компания увеличит производство сланца до 10 млн тонн.

В середине августа кандидат на пост председателя Центристской партии, руководитель Тартуского округа Яан Тоотс заявил, что эстонские власти должны принять меры, чтобы произведенное в стране электричество вновь стало доступным для жителей.

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