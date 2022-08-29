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ЦБ повысил курсы доллара и евро на 30 августа

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Depositphotos

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 30 августа на 27,12 копейки и 8,24 копейки соответственно. Курс американской валюты составил 60,3636 рубля, евро — 59,9608 рубля, сообщается на сайте регулятора.

ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

22 августа курс евро упал к доллару ниже $1 впервые с июля. В моменте пара доллар-евро падала до показателя 0,9995. При этом курс американской валюты на Мосбирже рос и по отношению к рублю. Тенденция усиления американской валюты началась 19 августа и продолжалась семь дней, когда курс доллара достиг отметки 60,5 рублей. После этого курс мировой резервной валюты снизился к 29 августа до уровня 60,18 расчетной единицы.

В то же время опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призвали россиян пока воздержаться от приобретения зарубежной валюты из-за больших затрат по хранению долларов и евро в банках. Аналитики посоветовали гражданам обзавестись зарубежными валютами в наличной форме, а также обратить внимание на китайский юань.

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