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Defence Point: греческие танкеры перевозят более половины идущей по морю нефти из РФ

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Свыше 51% нефти из России перевозится танкерами из Греции в другие страны. Об этом сообщает портал Defence Point , ссылаясь на данные американской инвестиционной компании S&P Global.

По данным портала, на российские суда при этом приходится только 19%. При этом транспортировка нефти морем все еще продолжается, так как санкции Евросоюза в отношении российского топлива вступают лишь 31 декабря. При этом Греция является лидером по перевозке нефти, так как контролирует почти треть (30%) от мирового флота танкеров.

В Defence Point указали, что из-за ситуации на Украине началось много бумажной волокиты, связанной со страхованием судна. При этом стоимость страховки в последнее время выросла с 1% до 3-5% от стоимости судна. Например, при загрузке нефти в Новороссийске стоимость страховки будет на уровне 5%, в любом же балтийском порте на уровне 3-4%.

Источник издания отметил, что нефть из России сейчас отправляется не только в Европу, но и на Дальний Восток и Индию. Если за транспортировку российской нефти не возьмутся греки, то ее возьмут китайцы или турки.

25 августа Markets Insider писал, что исламская Республика Иран хочет занять долю российского нефтяного рынка в Европе на фоне возобновления переговоров по ядерной сделке.

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