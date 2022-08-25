Микрофинансовые организации ужесточают требования к заемщикам

Микрофинансовые организации стали обращать внимание на место работы потенциальных заемщиков. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса кредитования Moneyman.

«Отказы получают прежде всего граждане, занятые в сферах, из которых массово уходят крупные зарубежные компании. Кроме того, работники фитнеса, киноиндустрии и автомобильного бизнеса. Это работники предприятий, оказывающих услуги, от которых люди в первую очередь отказываются на фоне падения доходов. Число отказов им выросло на 2, 8 и 7 п. п., до 86%, 88% и 84% соответственно», — уточняется в статье.

Госдума 4 марта приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий снижение максимальной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% в день. «Газета.Ru» после этого прогнозировала, что с рынка может уйти 30% МФО – около 300 компаний. Для клиентов МФО новые условия по договорам не сулят значительную экономию. «Газета.Ru» также прогнозировала, что МФО начнут ужесточать требования к потенциальным заемщикам, чтобы компенсировать убытки.