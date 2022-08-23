Bloomberg сообщил о «незаметном возобновлении» экспорта российских алмазов на мировой рынок

Российская горнорудная компания АЛРОСА нарастила объемы экспорта необработанных алмазов в Индию на сумму более $250 млн в месяц. За относительно короткий отрезок времени компании удалось «незаметно возобновить» поставки за рубеж, несмотря на санкции США, сообщает Bloomberg.

В настоящее время продажи АЛРОСА драгоценных камней не дотягивают $50-100 млн до средних ежемесячных показателей 2021-го и начала 2022 года. Продажи российских алмазов возобновились из-за того, что индийским банкам стало удобнее проводить транзакции в региональных валютах вместо долларовых оплат.

После того как российские алмазы обработают на индийских предприятиях, готовые драгоценные камни отправляются на экспорт в третьи страны, либо используются в индийских украшениях, включая серьги и кольца. Сейчас АЛРОСА продает свою продукцию покупателям в Индии и Европе в основном за рупии.

17 августа США, Канада и Евросоюз призвали присвоить российским алмазам статус «кровавых» — так называют нелегально добытые камни, статус затрудняет их оборот. Свою просьбу они мотивировали сложившейся ситуацией на Украине.

Генеральный директор «Гильдии ювелиров России» Эдуард Уткин рассказывал в беседе с «Газетой.Ru», что в случае присвоения подобного статуса российским алмазам цены на ювелирные изделия на внутреннем рынке упадут. Уменьшение стоимости произойдет из-за резкого увеличения предложения в связи с невозможностью отправлять необработанные камни в Индию.