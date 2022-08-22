В Турции заявили о самом дешевом газе для потребителей в Европе

Потребители газа в столице Турции Анкаре получают самый дешевый газ по сравнению с жителями европейских столиц. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

В то время, как энергетический кризис начал оказывать сильное влияние на повседневную жизнь, цены на природный газ в столицах европейских стран сильно выросли, пишет издание.

Цена природного газа за кубометр в жилых домах Анкары составляет 4,68 лиры (0,2647), отмечается в статье.

Согласно Индексу цен на энергию для домашних хозяйств (HEPI), Турция использует самый дешевый газ за кубометр среди европейских столиц.

Больше всего за газ платят жители Нидерланд — 53,63 лиры (€3,01) за кубометр природного газа, это почти в 12 раз больше, чем в Анкаре. Высокие цены на газ также в Англии — €1,96, жители столицы Германии платят за кубометр €1,83.

Издание также ожидает, что кризис природного газа в Европе усугубится зимой из-за сокращения поставок природного газа из России и последствий решений по введению эмбарго.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что страна не будет поддерживать санкции против РФ в сфере энергетики.