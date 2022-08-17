В ОПЕК заявили о непричастности организации к росту цен на энергоносители

Страны ОПЕК не могут быть причастны к росту цен на нефть и газ. Об этом CNBC заявил генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс.

«ОПЕК не стоит за ростом цен. Есть ряд факторов, помимо ОПЕК, которые на самом деле привели к росту цен на газ и нефть. И, на мой взгляд, все дело в нехватке инвестиций», — отметил аль-Гайс.

По его словам, именно такой является суровая реальность. Которую необходимо принять. Если это получится сделать, тогда можно найти решение проблемы. Например, подобные кризисы уже бывали в истории, в частности, во время ирано-иракской войны в 80-х годах прошлого века или при вторжении Ирака в Кувейт в 1990 году.

Он добавил, что ОПЕК также продолжает поддерживать отношения с Россией в вопросах управления рынком нефти. При этом во время встреч деловые и политические вопросы всегда разделены ради сохранения баланса.

В начале августа министры Организации стран — экспортеров нефти и государств, не входящие в нее (ОПЕК+), договорились об увеличении добычи сырья в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). В соответствии с документом для Саудовской Аравии и еще России согласовали повышение добычи на 26 000 (б/с) для каждой страны.