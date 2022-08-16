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Эксперт МКБ Курзякова посоветовала безымянные банковские карты

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Depositphotos

Главными преимуществами безымянной банковской карты являются скорость ее оформления, заявила агентству «Прайм» директор департамента карточного бизнеса и лояльности Московского кредитного банка (МКБ) Татьяна Курзякова.

Она также дала совет использовать россиянам такой тип карты, если им нужно скрыть персональные данные.

Другой вариант, который предлагают некоторые банки, это данные на оборотной стороне.

Специалист отметила, что карта без указания имени владельца обладает тем же функционалом, что и именная.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что существует возможность, что с банкоматом возникнут неполадки, тогда он может не выдать деньги при их списании или зачислении, а также объяснила, что делать в таком случае.

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