ЦБ заявил об автоматической конвертации депозитарных расписок с 15 августа

Банк России решил начать процедуру автоматической конвертации депозитарных расписок, которые учитываются в депозитариях России уже с 15 августа. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Российские эмитенты обязаны уведомить о запуске такого процесса депозитария, где хранятся акции, на которые выпущены расписки, не позднее 19 августа 2022 года, отметили в публикации.

В Центробанке указали, что в процессе конвертации все российские депозитарии спишут их со счетов и зачислят вместо них акции российских эмитентов. При этом никаких действий предпринимать не нужно, а весь процесс займет около трех недель.

В документе добавили, что порядок конвертации определяется советом директоров Центробанка. А весь процесс пройдет без участия зарубежных учетных институтов.

14 июня акционеры группы «Русагро» (Ros Agro Plc) утвердили возможность делистинга глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи и возможность размещать их на другой площадке.