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Центробанк допустил снижение продовольственных цен в августе-сентябре

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Depositphotos

Банк России не исключает варианта снижения индекса продовольственных цен в России в августе-сентябре текущего года в связи с благоприятной ситуации с урожаем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

«В целом динамика цен на продовольствие и ситуация с урожаем складываются довольно благоприятно, поэтому, наверно, динамика сезонных факторов в августе-сентябре действительно будет носить дезинфляционный характер», — пояснил Заботкин.

По его словам, «отрицательное значение месячных изменений, наверное, вполне возможно».

Ко всему прочему, Заботкин добавил, что в настоящий момент динамика курса рубля «иная».

Каких-либо точных и конкретных прогнозов касательно предполагаемого снижения цен регулятор не приводит.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития снизило прогноз по годовой инфляции в России ниже 14%. Новый прогноз показывает гораздо меньшую инфляцию, чем майский прогноз ведомства — 17,5%.

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