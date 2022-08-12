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Немецкая RWE решила использовать больше угля ради производства электроэнергии

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Одна из крупнейших энергокомпаний Германии RWE решила использовать больше угля вместо российского газа из-за сложностей с поставками. Об этом сообщает CNBC.

По словам финансового директора RWE Майкла Мюллера, в ближайшее время компания будет использовать больше угля для получения электроэнергии. Однако планы в долгосрочной перспективе остаются прежними. Компания все также собирается достигнуть углеродной нейтральности.

Мюллер отметил, что компания поддерживает правительство Германии в желании преодолеть энергокризис. Ради этого будут введены в эксплуатацию дополнительные угольные мощности. Речь идет о том, что с октября возобновится работа трех угольных электростанций.

31 июля премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия в ближайшие пять лет не сможет отказаться от российского газа. По словам политика, правительству Германии следует признать эту «горькую правду».

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