Мировая добыча нефти может достигнуть 100 млн баррелей в сутки в 2022 году

Мировая добыча нефти в 2022 году поднимется еще на 4,8 млн баррелей в сутки, что в совокупности составит 100 млн баррелей в сутки. Об этом сообщается на сайте Международного энергетического агентства (МЭА).

«В целом на 2022 год прогнозируется рост мировой добычи на 4,8 миллиона баррелей в сутки, до 100 миллионов баррелей в сутки за счет увеличения предложения странами ОПЕК+ на 3,1 миллиона баррелей в сутки, не ОПЕК+ — на 1,7 миллиона», — отметили в публикации.

По данным агентства, в 2023 году добыча увеличится на 1,7 млн баррелей в сутки, то есть до 101,7 млн баррелей в сутки, что станет рекордным показателем. В частности, повышение произойдет за счет роста предложения в тех странах, которые не входят в ОПЕК+.

5 августа глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров в статье для аналитического центра «ИнфоТЭК» заявил, что Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 лет, газа — на 80 лет, угля хватит, чтобы покрывать потребности страны в течение еще более длительного времени.