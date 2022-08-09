Посол Ахсан рассказал о попытках Бангладеш договориться с Россией о поставках нефти

Бангладеш пытается договориться с Россией о поставках нефти, несмотря на санкции. Об этом сообщил посол Бангладеш в РФ Камрул Ахсан, передает РИА «Новости».

Как рассказал Ахсан, в данный момент Бангладеш пытается обратить внимание России на себя.

По его словам, Россия помогает построить в республике АЭС, а «Газпром» имеет контракт на разведку газовых месторождений в стране.

«Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти», — подчеркнул посол.

Он добавил, что Бангладеш в курсе того, что это попадает под санкции США, однако Дакка готова к переговорам с Россией.

Ранее агентство Bloomberg писало, что страны на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России. По данным агентства, объем поставок нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в итальянские порты достиг максимального за семь недель уровня. Испания, в свою очередь, впервые с апреля закупила партию нефти российской марки Urals.