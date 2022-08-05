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Россияне стали меньше занимать до зарплаты у микрофинансовых организаций

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российские микрофинансовые организации (МФО) с апреля по июнь 2022 года столкнулись с сокращением объема займов, которые берут физические лица до зарплаты. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные крупнейшего объединения на рынке — СРО «МиР.

Отмечается, что за второй квартал текущего года объем задолженности россиян перед МФО снизился на 2,2%, до 247,3 млрд руб. До этого снижение в сегменте микрозаймов наблюдалось на пике пандемии коронавируса — с апреля по июнь 2020 года. Но тогда портфель МФО уменьшился значительнее — на 7,5%, до 140,1 млрд руб.

Однако с начала 2022 года число россиян, имеющих активные микрозаймы, выросло на 15,7%, или на 2,2 млн клиентов и в июне достигло 16,4 млн человек.

Отличие займа в МФО от обычного банка заключается в менее выгодных условиях кредитования. Ставки по микрозаймам традиционно выше, чем в банке — 1% в день или 365% годовых. С конца 2021 года обсуждается возможность снижения порога до 0,8%. В июне ставку предложили снизить до 25% годовых.

В конце июля сообщалось, что две микрофинансовые организации — Moneyman и Creditter — отметили увеличение количества заявок на микрозаймы в июне.

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