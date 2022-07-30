Туркменистан впервые экспортировал бензин А-98 стандартов Евро-5 и Евро-6 на мировые рынки

Ашхабад впервые экспортировал бензин марки А-98 экологических классов Евро-5 и Евро-6 на мировые рынки. Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

По сообщению издания, на заседании правительства республики объявили, что на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов перерабатывают сырую нефть, выпускают продукцию и планируют отправить на мировые рынки первые объемы бензина А-98, который полностью соответствует требованиям качества стандартов Евро-5 и Евро-6.

Топливо у Туркмении уже купили компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Афганистана. Те приобрели бензин с октановым числом 98 на прошедших торгах на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркмении.

На этой неделе сообщалось, что российский маркеплейс Ozon запустил продажу одежды под собственной торговой маркой Hola. Одежду для бренда отшивают 10 производителей, в том числе из Туркменистана, Узбекистана и Китая. Сейчас на сайте представлены женская и детская одежда бренда — в общей сложности 30 наименований.