Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Мишустин выделил еще 127,5 млн рублей на кредиты для системообразующих... 14:22
Немецкий Аугсбург остался без подсветки и сократил время работы фонтанов из-за... 14:17
Американская журналистка Коултер заявила, что Запад слишком долго пренебрегал Россией 14:17
«Факел» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч... 14:16
Татьяна Волосожар поздравила с днем рождения отца, с которым давно не виделась 14:14
В Чувашии пьяный водитель облил бензином и поджег инспектора ДПС 14:02
Кристи Тарлингтон снялась в рекламе спортивного бренда с мамой и сестрами 14:01
В Минобороны заявили об уничтожении двух американских РЛС 14:00
Стремоусов заявил, что украинские военные сами не знают, за что сражаются 13:58
Чулпан Хаматова призналась, что покинула Россию из-за «неизбежности» 13:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Туркменистан впервые экспортировал бензин А-98 стандартов Евро-5 и Евро-6 на мировые рынки

close
100%
Reuters

Ашхабад впервые экспортировал бензин марки А-98 экологических классов Евро-5 и Евро-6 на мировые рынки. Об этом сообщила газета «Нейтральный Туркменистан».

По сообщению издания, на заседании правительства республики объявили, что на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов перерабатывают сырую нефть, выпускают продукцию и планируют отправить на мировые рынки первые объемы бензина А-98, который полностью соответствует требованиям качества стандартов Евро-5 и Евро-6.

Топливо у Туркмении уже купили компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Афганистана. Те приобрели бензин с октановым числом 98 на прошедших торгах на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркмении.

На этой неделе сообщалось, что российский маркеплейс Ozon запустил продажу одежды под собственной торговой маркой Hola. Одежду для бренда отшивают 10 производителей, в том числе из Туркменистана, Узбекистана и Китая. Сейчас на сайте представлены женская и детская одежда бренда — в общей сложности 30 наименований.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть