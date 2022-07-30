Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CC». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление агентства.

Как говорится в заявлении организации, прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу данной страны — негативный.

В конце мая S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня с 'B-» до «CCC+» с негативным прогнозом.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C».

Также стало известно, что Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента компании «Нафтогаз Украины» с «ССС» до «С».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужна финансовая помощь в размере $5 млрд в месяц.