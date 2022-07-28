«Ъ»: поставки угля c Украины в ЕС выросли до рекордных значений

Поставки угля с Украины в ЕС выросли до рекордных значений за последние три года, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, причиной роста стала частичная остановка металлургических предприятий на Украине на фоне роста спроса европейских металлургов. Раньше они получали российский уголь по железной дороге транзитом через Украину, но потеряли такую возможность из-за боевых действий.

В апреле в страны ЕС было поставлено 54 тыс. тонн угля, а в мае — уже 82 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Европейского союза рассмотрят 26 июля вопрос уменьшения зависимости от российских газа, нефти и угля. Об этом заявил представитель МИД Франции. По его словам, ЕС хочет отказаться от энергоресурсов России как можно скорее.

До этого Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.