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В Siemens заявили о нехватке таможенных документов для ввоза турбины для «Северного потока» в РФ

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Edgard Garrido/Reuters

В пресс-службе компании Siemens Energy заявили о нехватке таможенных документов для ввоза турбины, которая нужна для работы газопровода «Северный поток», в Россию, передает ТАСС.

При этом в компании указали, что власти ФРГ предоставили компании все необходимые документы для транспортировки турбины в Россию в начале прошлой недели. Там также отметили, что «Газпрому» известно об этом.

«Однако чего не хватает, так это таможенных документов для ввоза [турбины] в Россию», — заявили в Siemens, подчеркнув, что «Газпром» как заказчик обязан их предоставить.

Ранее сообщалось, что «Газпром» получил от Siemens документы от канадских властей для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для газопровода «Северный поток».

Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens, используемую для подачи голубого топлива по «Северному потоку».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что турбину для «Северного потока» установят после завершения формальностей.

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