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В Минфине указали в новом бюджетном правиле цену отсечения в $60 за баррель нефти

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Минфин обновил концепцию бюджетного правила, согласно которому предполагается цена отсечения в $60 за баррель нефти и ее добычу на уровне 9,5 млн баррелей в сутки. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источник.

Источник издания отметил, что Минфин предложил параметры обновленного бюджетного правила — цена отсечения в $60 за баррель нефти при фиксации ее добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки. Ранее же в механизм бюджетного правила были заложены параметры с ценой отсечения в $40 за баррель с учетом индексации каждый год на 2% с 2018 года. Добыча же прогнозировалась на уровне 10,5 млн баррелей в сутки.

Эксперты сошлись во мнении, что при обновлении бюджетного правила от части расходов казны придется отказаться, но закупки валюты положительно скажутся на курсе рубля, что поможет частично восстановиться от упущения части сверхдоходов.

Аналитики посчитали, что сверхдоходы бюджета могут быть на уровне 2,5-4,5 трлн рублей в год. При этом вложения в валюту «дружественных» стран может ослабить курс рубля к доллару на 10-20 рублей. При этом, если курс доллара будет на уровне 60 рублей, то нефтегазовые доходы будут ниже, отчего денег на покупку валюты практически не будет.

18 июля ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal сообщал, что владельцы нефтяных танкеров в Европе наращивают объемы транспортировки российской нефти до вступления в силу отложенного эмбарго Евросоюза.

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