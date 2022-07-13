Bloomberg: Россия поставляет на Ближний Восток рекордные 155 тыс. баррелей нефти в сутки

Россия нарастила поставки нефти в страны Ближнего Востока до рекордных 155 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в феврале экспорт нефти в ближневосточные страны был на уровне 40 тыс. баррелей ежесуточной. Уже в июне эти поставки выросли до 155 тыс. баррелей, что стало максимумом с 2016 года.

В публикации отметили, что большая часть экспорта приходится на мазут, реже идут поставки дизельного топлива. Также в июне ближневосточные страны получили 25 тыс. баррелей авиатоплива.

Аналитики посчитали, что в будущем поставки из России могут стать меньше из-за введения различных ограничений, что усложняет страхование грузов.

В конце июня Bloomberg сообщили, что мировые энергорынки в 2022 году столкнулись с очередной «аномалией», когда ведущий экспортер топлива Индия стала серьезным импортером. Импорт бензина со стороны Индии вырос примерно до 13 тыс. баррелей в день, что стало максимумом с конца прошлого года.