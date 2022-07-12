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В Германии предложили снизить температуру отопления в офисах из-за газового кризиса

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Depositphotos

Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) выступило за снижение температуры отопления в офисах на фоне сложной ситуации с газом в стране. Об этом сообщил президент палаты Петер Адриан, пишет агентство DPA.

«Каждый градус имеет значение. На моем складе я должен обеспечивать либо 17, либо 19 градусов, в зависимости от того, в каком объеме люди там время от времени работают. Вероятно, можно обойтись и меньшим», — сказал Адриан.

В Немецкой ассоциации профсоюзов (DGB) раскритиковали предложение президента DIHK. Председатель ассоциации Анья Пиль назвала безответственным предлагать сотрудникам замерзать или носить толстые свитера.

По регламенту, работодатель в Германии должен обеспечивать температуру минимум в 12 градусов на предприятиях, где выполняется тяжелая физическая работа. При менее тяжелой работе предписаны значения от 17 до 20 градусов.

23 июня немецкое правительство повысило до второй из трех степень готовности в рамках чрезвычайного плана обеспечения энергобезопасности. Об этом заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

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