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Регулятор ФРГ подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку» из-за ремонта

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Stefan Sauer/Global Look Press

Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с плановыми ремонтными работами. Об этом говорится в ежедневном отчете ведомства, передает РИА «Новости».

Из-за того, что техническое обслуживание является плановым, энергетический рынок подготовился к ситуации и к тому, что хранилища будут получать меньше газа, говорится в документе.

«Приток газа стабилен, операторы сетей не сообщали о помехах», — заявили в немецком ведомстве.

Уровень заполненности газохранилищ в настоящее время составляет 64,6%.

Поставки топлива по «Северному потоку – 1» — ключевому маршруту из России в Европу – прекратились 11 июля с 7.00 из-за начала техобслуживания, которое продлится до 21-го числа этого месяца. Ожидается, что в эти дни турбина, застрявшая из-за санкций на ремонте в Канаде, все же будет возвращена «Газпрому» через Германию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе США заявили, что американские власти поддерживают решение Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока».

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