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Швейцария заблокировала российские активы на $6,8 млрд

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Global Look Press

Швейцария по состоянию на 7 июля заблокировала активы России на сумму 6,7 млрд швейцарских франков (более $6,8 млрд) на фоне введенных антироссийских санкций из-за специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщении швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO).

Отмечается, что швейцарская сторона также заблокировала 15 объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что власти Украины арестовали якобы связанные с Россией активы на $200 млн.

В начале июля стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) готовит юридическую базу, чтобы предоставить конфискованные российские активы и активы «российских олигархов» Украине.

Известно, что президент Швейцарии Иньяцио Кассис раскритиковал идею ареста российских активов с целью финансирования с их помощью восстановления Украины.

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