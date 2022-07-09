В МЭР сообщили о создании блокчейн-платформы для учета мер поддержки бизнеса

Министерство экономического развития и Федеральная налоговая служба (ФНС) России занимаются созданием сервиса на базе блокчейн-платформы налоговой службы для мониторинга использования льготных кредитов бизнеса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы МЭР РФ.

Новый сервис разрабатывают под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Минэкономразвития России совместно с ФНС создают информационный сервис на базе блокчейн-платформы налоговой для отслеживания использования кредитных средств, направленных в рамках государственных программ льготного кредитование бизнеса», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что с помощью сервиса отраслевые министерства и банки смогут в любой момент получать данные по каждой организации и индивидуальных предпринимателях (ИП), чтобы оценивать эффективность господдержки.

Платформу создают на базе реестра ФНС, к которому уже подключены более 70 кредитных организаций.

На этой неделе сообщалось, что в России заемщикам-резидентам разрешили до 1 сентября досрочно погасить задолженности в валюте по кредитам, которые выдавали зарубежные банки.