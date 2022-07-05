Bild: в Германии арендодатели стали давать горячую воду по часам из-за высоких цен на газ

В Германии первые арендодатели начали сокращать часы подачи горячей воды и отопления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Bild.

По данным издания, в саксонском Диппольдисвальде горячая вода будет идти только в определенное время — с 4 до 8 утра, с 11 утра до 1 часа дня и с 5 до 9 вечера. Арендодатели приняли такое решение из-за высоких цен на газ и электричество.

Накануне глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявлял, что в случае прекращения поставок газа из России накопленных запасов хватит на месяц или два.

Ранее газета Bild писала, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть грядущей зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией в Евросоюзе. 91% населения Германии начали ограничивать себя в расходах.

Издание Financial Times сообщало, что цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы на фоне сокращения поставок природного газа по трубопроводам из России.