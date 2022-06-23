В Германии призвали готовиться к экономии газа из-за роста цен на топливо

Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми экономить газ из-за значительного повышения цен на голубое топливо. Об этом говорится в ежедневном докладе ведомства.

«Ситуация напряженная, и нельзя исключать ее ухудшение. При этом газоснабжение Германии в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения Германии обеспечена», — говорится в докладе.

В документе также сказано, что недостающие объемы газа компаниям можно закупать у других поставщиков «по значительно более высоким ценам».

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявлял, что власти Германии примут новые меры по обеспечению энергобезопасности, если после проведения технических работ на трубопроводе «Северный поток» газ не будет поступать в страну.

Также сообщалось, что правительство Германии повысило до второй из трех степень готовности в рамках чрезвычайного плана обеспечения энергобезопасности.