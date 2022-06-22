Золото в цифровом формате может появиться на финансовом рынке России с 2023 года

На российском финансовом рынке с 2023 года может появиться золото в цифровой форме. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) уже с 2023 года может начать торги «цифровыми сертификатами» на хранящиеся в банках слитки золота. Подразумевается, что золотой слиток будет регистрироваться на специальной цифровой платформе, после чего у него появится подобие «цифрового сертификата». Затем слиток можно будет продать без перемещения по счетам, отметил собеседник издания.

Другие источники газеты добавили, что СПВБ планирует работать с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Кроме того, биржа заинтересовалась обращением криптовалют и уже закупила вычислительные мощности на сумму в $3,5 млн.

Юристы сошлись во мнении, что в рамках существующего регулирования создаваемый механизм выходит за рамки ЦФА. То есть согласно закону о ЦФА физически получить слиток невозможно. Но если предполагается получения золота в физическом виде, то необходимо менять законодательство.

Ранее в среду аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ предложили на фоне введенных в отношении России финансовых санкций создать в стране обеспеченный золотом стейблкоин под рабочим названием «золотой рубль».