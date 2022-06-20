АТОР: количество российских туристов в Турции снизилось на 62,4% по сравнению с маем 2019 года

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что в мае количество российских туристов в Турции снизилось на 62,4% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Согласно данным Министерства культуры и туризма Турции, в минувшем месяцев всего 362 676 туристов из России посещали страну. В 2019 их количество составляло 963 359 человек.

Первые два места заняли Германия (494 929 визитов, что на 20,6% больше показателя в мае 2019 года) и Великобритания (395 056 туристов и +27,6% по сравнению с маем 2019).

В минувшем месяце на территории Турции суммарно было 3 824 555 иностранных туристов, что всего на 5% меньше, чем в 2019 (4 022 254).

АТОР заключает, что понижение количества российских туристов в Турции не связано со спросом на страну (который очень высок), а с дефицитом таких рейсов на рынке в РФ. Поэтому они активно раскупаются при разных ценах.

Ассоциация прогнозирует, что в июне ситуация должна улучшиться из-за расширения количества рейсов из российских городов и увеличения числа регионов, куда можно полететь.

Ранее в АТОР также сообщали, что в России наблюдается дефицит путевок в Турцию с вылетами на ближайшие даты.