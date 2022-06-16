В США предлагают ввести режим ЧС из-за цен на топливо

Американская нефтяная корпорация ExxonMobil выступила с предложением ввести в США режим ЧС, чтобы стабилизировать цены на топливо, сообщает ТАСС.

По информации агентства, в среду, 15 июня, президент США Джо Байден обратился к крупнейшим нефтяным компаниям страны с просьбой увеличить мощности и объемы производства и разработать решение для сдерживания роста цен на топливо.

В ExxonMobil предложили в краткосрочной перспективе действовать как при чрезвычайных ситуациях: отменить положение закона Джонса, запрещающего каботажные перевозки товаров из США судами под иностранными флагами, а также отказаться от некоторых видов сертификации топлива, чтобы увеличить объем поставок.

Компания призвала власти США содействовать разработке американских ресурсов, поддержать процессы обслуживания и аренды необходимой инфраструктуры.

Ранее члены американского конгресса Кэти Макморрис-Роджерс и Фред Аптон направили запросы министру энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм касательно нефтяных резервов страны. Конгрессмены считают, что нынешняя администрация США «стремительно опустошает» запасы топлива страны.