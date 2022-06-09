Минфин: в России ожидается рост ипотечного рынка

В Министерстве финансов РФ ожидают уверенный рост рынка ипотечного кредитования в ближайшие месяцы. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Эксперты уверены, что ипотечный рынок восстанавливается после спада в апреле и мае 2022 года и в ближайшее время будет расти.

«Несмотря на рост рыночных ставок, удалось сохранить доступность ипотеки через субсидируемые программы. Повысилась ставка до 9% только по одной из субсидируемых программ – «льготной ипотеке», причем это произошло одновременно с повышением лимита кредита с 3 млн рублей до 6 млн во всех регионах России, а в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях – до 12 млн рублей. По программе «семейная ипотека» удалось сохранить исключительно доступную ставку – не выше 6%», — уточнили в пресс-службе Министерства.

Также в Минфине подчеркнули, что сокращение выдачи ипотечных займов в апреле и мае «было обусловлено объективными факторами и носило временный характер».

В мае 2022 года банки сократили выдачу ипотечных кредитов россиянам до минимума с 2017 года.