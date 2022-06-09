Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Замглавы ВГА Стремоусов: вопрос о вхождении Херсонской области в состав РФ уже... 16:52
Невестка Кристины Орбакайте опубликовала откровенные фото в купальнике 16:51
Россиянин, который изнасиловал девушку и замуровал ее тело в бетон, признался... 16:50
Упрощенные УАЗ «Патриот» и «Буханка» появятся в июле 2022 года 16:50
Путин: мы живем в эпоху перемен 16:49
Сервис «Яндекс. Карты» решил убрать границы государств с карты мира 16:48
Чемпионка ОИ Ласицкене обвинила главу МОК Баха в нехватке смелости для снятия... 16:44
Рогозин: США заключили контракты на запуск секретных военных спутников на сумму... 16:43
Новый законопроект может назвать «вредной» информацию от иноагентов... 16:38
У водителя, въехавшего в толпу в Берлине, подозревают психическое... 16:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минфин: в России ожидается рост ипотечного рынка

close
100%
Pexels

В Министерстве финансов РФ ожидают уверенный рост рынка ипотечного кредитования в ближайшие месяцы. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Эксперты уверены, что ипотечный рынок восстанавливается после спада в апреле и мае 2022 года и в ближайшее время будет расти.

«Несмотря на рост рыночных ставок, удалось сохранить доступность ипотеки через субсидируемые программы. Повысилась ставка до 9% только по одной из субсидируемых программ – «льготной ипотеке», причем это произошло одновременно с повышением лимита кредита с 3 млн рублей до 6 млн во всех регионах России, а в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях – до 12 млн рублей. По программе «семейная ипотека» удалось сохранить исключительно доступную ставку – не выше 6%», — уточнили в пресс-службе Министерства.

Также в Минфине подчеркнули, что сокращение выдачи ипотечных займов в апреле и мае «было обусловлено объективными факторами и носило временный характер».

В мае 2022 года банки сократили выдачу ипотечных кредитов россиянам до минимума с 2017 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть