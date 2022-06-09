Пивовары пожертвовали этикетками на горлышке бутылок ради экономии

Российский офис AB InBev Efes из-за нехватки бумаги у поставщиков решил отказаться от производства кольереток — этикеток на горлышке бутылки — для некоторых брендов. Об этом РБК заявил исполняющий обязанности президента компании Ораз Дурдыев.

«Экстренное» решение относительно кольереток коснется, в частности, упаковок пива «Старый мельник из бочонка», «Сибирская корона» и «Белый медведь». Мы находимся в тяжелейшей экономической неопределенности и каждый день наблюдаем появление новых санкций и ответных мер, затрагивающих почти все бизнес-процессы», — отметил Дурдыев.

В Ассоциации производителей пива заявили, что тоже наблюдают проблемы с поставками этикетировочной бумаги. Все это произошло из-за того, что бумага, лаки и краски стали частью пятого пакета антироссийских санкций, введенных Евросоюзом. Однако отказ от кольетерок является временной мерой, пока участники рынка пытаются найти альтернативные источники бумаги.

Эксперты сошлись во мнении, что отказ кольереток и контрэтикеток, а также упрощение дизайна необходимы ради экономии стоимости производства. Однако запасов европейского сырья у местных типографий может хватить на три-четыре месяца. Этого срока вполне достаточно, чтобы переориентироваться на азиатские рынки. Однако те, в свою очередь, уже успели поднять свои расценки из-за высокого спроса.

В конце мая RTVI со ссылкой на информацию собеседника, знакомого с производством, сообщил, что российские производители соков, вина и других напитков, которые упаковывают в Tetra Pak, начнут выпускать свою продукцию в белой упаковке с минимальным количеством цветов.