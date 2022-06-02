Нидерланды и ФРГ начнут разработку месторождения газа в Северном море

В правительстве Нидерландов заявили, что страна совместно с Германией начнет разработку месторождения газа в Северном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нидерланды и Германия будут совместно разрабатывать новое газовое месторождение в Северном море. Госсекретарь (Ханс) Файлбриф сегодня выдал разрешение для голландской части работ», — говорится в заявлении кабмина Нидерландов.

В публикации отмечается, что в ФРГ в текущий момент разрабатывают ускоренную процедуру получения необходимых для этого разрешений.

Платформа для бурения скважин будет расположена в Северном море в более, чем 19 километрах к северу от островов Схирмонниког и Боркум. Первая добыча газа ожидается к концу 2024 года.

Ранее нидерландский министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен заявил, что решение российской стороны прекратить поставки газа после отказа компании GasTerra платить по контракту в рублях усложнит восполнение запасов топлива на следующую зиму.

До этого Йеттен заявил, что правительство страны с пониманием относится к решению энергетической компании GasTerra не платить за российский газ в рублях, оно не будет иметь последствий для снабжения газом домохозяйств.