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Финляндии грозят убытки из-за отсутствия российских туристов

Tekniikka & Talous: нехватка туристов из РФ создает брешь в доходах Финляндии

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В интервью журналу Tekniikka & Talous глава организации Visit Finland Кристиина Хиетасаари заявила, что отсутствие российских туристов в Финляндии серьезно сказывается на доходах этой отрасли, вследствие чего необходимо срочно искать альтернативные рынки.

По словам Хиетасаари, до событий на Украине почти каждый пятый турист в Финляндии был из России. По оценке специалиста, их потеря приведет к ощутимым убыткам.

«Если говорить о доходах, которые Финляндия получала от международного туризма, то доля россиян составляла в нем целых 19 процентов. Это очень много», — указала Хиетасаари. По ее прогнозу, за год потери составят больше € 600 млн.

Ранее глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что Россия прибегнет к симметричному ответу в том случае, если возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет угрожать российской безопасности.

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