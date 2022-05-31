Кабмин ввел мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства до конца года

Правительство РФ вводит мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства с 1 июня по 31 декабря, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно постановлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства, будет приостановлено.

В правительстве уточнили, что исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря. Мораторий также не распространяется на нарушения по исполнению нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля, которые устанавливают специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных государств.

Постановлением также продлен до 1 декабря 2022 года срок представления гражданами-резидентами отчетов за 2021 год о движении средств на счетах за рубежом и о переводах средств за границу без открытия банковского счета. В правительстве отметили, что решение было обусловлено сложностями, с которыми сталкиваются люди при получении необходимых документов и информации в финансовых организациях за границей.

Ранее ЦБ ввел дополнительные валютные послабления для банков.