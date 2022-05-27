В Минсельхозе сказали, что Россия сможет обеспечить собственное производство семян к 2024 году

Аграрно-промышленный комплекс России сможет обеспечить собственное производство семян к 2024 году. Такое мнение выразила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе Всероссийского зернового форума, пишет «Интерфакс».

«Мы работаем с нашими институтами, и, может, сезон 2022-2023 будет тяжелый, но в любом случае дальше, с сезона 2024 года мы уверены, что сможем обеспечить себя своими семенами», — сказала Лут.

По ее словам, на сегодняшний день Россия не обеспечивает себя самостоятельно по ряду культур в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности (не менее 75%). По каким именно культурам в нашей стране существуют сложности, она не уточнила.

Первый замминистра сельского хозяйства отметила, что все в порядке в стране с пшеницей. Самообеспеченность равна 90%.

В середине мая пресс-служба Минобрнауки сообщила, что в Госреестр селекционных достижений Российской Федерации внесли и запатентовали первый фиолетовозерный сорт яровой пшеницы Надира, выведенный учеными из Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства.