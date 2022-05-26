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ФАС заподозрила Сибирскую генерирующую компанию в завышении цен на электроэнергию

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Сибирской генерирующей компании (СГК), заподозрив ее в манипулировании ценами на электроэнергию в Сибири. Об этом пишет «Коммерсант».

За первый квартал 2022 года оптовая цена на электроэнергию в Сибири на рынке на сутки вперед увеличилась на 19%. СГК подавала заявки на торги по завышенным ценам. Из-за этого ей может грозить штраф в размере 15% от годовой выручки.

В ФАС указали, что СГК занимает доминирующее положение на рынке, поэтому подавала завышенные ценовые заявки на продажу электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ). При этом индекс РСВ в январе вырос на 14,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В феврале рост составил 27,2%, а в марте – 19,4%.

В самой СГК заявили, что компания работает по всем правилам и регламентам, поэтому нет поводов для сомнений в ценовых заявках. При этом на все запросы ФАС разъяснения даются.

22 мая РИА «Новости» сообщили, что разработчики из Свердловской области создали систему комплексного анализа энергопотребления, которая поможет снизить счета за электроэнергию в квартире на 15-25%, а также предупредит о несанкционированном присоединении к электросети и чрезвычайной ситуации на ней.

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