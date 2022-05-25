Минфин США разрешил американцам ряд финансовых операций с налогами и пошлинами в РФ

Минфин США выпустил лицензию, разрешающую американским физическим и юридическим лицам совершать ряд финансовых операций в России до 30 сентября 2022 года, передает РИА «Новости».

Ведомство разрешило гражданам США «платить налоги, сборы или импортные пошлины», приобретать или получать разрешения, регистрацию, лицензии или сертификаты при условии, что эти операции нужны для их деятельности в России.

Ранее Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга РФ. Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) после заморозки в марте части валютных резервов ЦБ России выпустило эту лицензию, которая позволяла Москве платить по своим валютным займам из замороженных резервов, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений банкам США. Минфин РФ провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах. Срок лицензии истек 25 мая. В российском Минфине заявили, что будут обслуживать суверенный долг России в рублях.

Отношения России и США обострились после начала спецоперации РФ на Украине. Украина разорвала с РФ дипломатические отношения, США, Великобритания и ряд других стран ввели против России санкции.

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