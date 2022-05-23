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В ВЭФ предложили разработать новый «план Маршалла» для Украины

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Umit Bektas/Reuters

Президент Всемирного экономического форума Борге Бренде утверждает, что для Украины необходимо разработать масштабную программу восстановления и реконструкции, подобную американскому «плану Маршалла», сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

«Страна уже достаточно пострадала. Мы должны начать работать над восстановлением. Нам нужен «план Маршалла» для Украины. Именно этого мы хотим добиться в Давосе <...> Речь идет об инфраструктуре, электроснабжении, школах, дорогах и мостах», — заявил Бренде.

Он утверждает, что начинать реализацию проектов восстановления Украины необходимо даже до завершения боевых действий.

План Маршалла (или «Программа восстановления Европы») — программа помощи Европе после Второй мировой войны, вследствие которой пострадавшие в ходе войны страны Западной Европы получили от США экономическую помощь. Экономики Европы стали более привязаны к американской экономике, что породило эффект экономической глобализации.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что Киев не согласится на прекращение огня с Россией.

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