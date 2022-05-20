Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Свердловской области мать скрывает 12-летнего сына от его отца 20:04
Япония не пригласила Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 19:59
Журналистка «Первого канала» заявила о выходе с «Азовстали» Святослава «Калины»... 19:52
Илон Маск анонсировал появление самоуправляемого автомобиля 19:47
Глава МОК Бах заявил, что его организация не имеет отношения к делу фигуристки... 19:46
Залившего в рот 81-летней матери уксус россиянина приговорили к 17 годам тюрьмы 19:44
Нападающий «Миннесоты» Капризов рассказал о ненависти к себе со... 19:40
В России приостановлено производство вакцин «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» 19:38
СМИ: неизвестные сняли флаг Украины с посольства Литвы в Швеции 19:35
Президент МОК Бах не знает, смогут ли россияне участвовать на Олимпиаде... 19:29
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа финской Gasum за неоплату в рублях с 21 мая

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

«Газпром» прекратит поставки финской Gasum с 21 мая за неоплату газа в рублях, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газум» платеж за поставки газа в апреле», — сказали в компании.

Gasum, в свою очередь, уведомила, что не намерена платить за поставки российского газа в рублях, а также начинает арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа.

Ранее вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что оплачивать поставки российского природного газа в рублях «ненормально» и компании на территории Европы должны расплачиваться за топливо из России исключительно в евро.

Тиммерманс отметил, что в последнее время несколько крупных европейских газовых предприятий согласились на условия Москвы по части оплаты поставок топлива в рублях.

Вице-президент ЕК добавил, что Банк России находится под санкциями, а власти страны пытаются удержать его на плаву иностранной валютой. Однако это не разрешено санкциями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть