«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа финской Gasum за неоплату в рублях с 21 мая

«Газпром» прекратит поставки финской Gasum с 21 мая за неоплату газа в рублях, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газум» платеж за поставки газа в апреле», — сказали в компании.

Gasum, в свою очередь, уведомила, что не намерена платить за поставки российского газа в рублях, а также начинает арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа.

Ранее вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что оплачивать поставки российского природного газа в рублях «ненормально» и компании на территории Европы должны расплачиваться за топливо из России исключительно в евро.

Тиммерманс отметил, что в последнее время несколько крупных европейских газовых предприятий согласились на условия Москвы по части оплаты поставок топлива в рублях.

Вице-президент ЕК добавил, что Банк России находится под санкциями, а власти страны пытаются удержать его на плаву иностранной валютой. Однако это не разрешено санкциями.