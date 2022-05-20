Курс доллара опустился до 61 рубля впервые с января 2020 года

Курс доллара на открытии торгов в Мосбирже опустился до 61 руб. впервые с 13 января 2020 года.

Минимальное значение доллара составило 61,2500 руб.

К 10.07 по Москве курс поднялся до 61,4125 руб..

Евро максимально опускался до 63,7975 руб. К 10.09 Москвы он составил 63,9300 руб.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что после снятия Центробанком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально.

ЦБ РФ разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам без ограничений любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.