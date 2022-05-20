Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Кучерову осталось набрать три очка, чтобы догнать Овечкина по очкам в плей-офф... 10:58
Эндокринолог Трошина рассказала, можно ли получить передозировку йода при потреблении... 10:54
Производитель алюминия Arconic продаст бизнес в России и рассчитывает потерять $500... 10:51
Юрий Шевчук подтвердил составление протокола после концерта ДДТ в Уфе 10:50
Учительницу в США арестовали за секс со школьницей 10:50
Депутат Госдумы рассказал о квотах в вузах для граждан Донбасса и... 10:47
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесли из Казани... 10:46
В Оклахоме собираются принять самый жесткий запрет на аборты в США 10:41
При запуске на орбиту у корабля Starliner отказали один за другим два... 10:39
Дмитрий Колдун посоветовал обойтись без альтернативы «Евровидению» 10:37
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Курс доллара опустился до 61 рубля впервые с января 2020 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Курс доллара на открытии торгов в Мосбирже опустился до 61 руб. впервые с 13 января 2020 года.

Минимальное значение доллара составило 61,2500 руб.

К 10.07 по Москве курс поднялся до 61,4125 руб..

Евро максимально опускался до 63,7975 руб. К 10.09 Москвы он составил 63,9300 руб.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что после снятия Центробанком России ограничений на продажу гражданам наличной валюты, кроме доллара и евро, курс рубля может измениться, но не глобально.

ЦБ РФ разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам без ограничений любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов и евро.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть