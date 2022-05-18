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США решили не допустить обслуживание долларового долга РФ после 25 мая

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Reuters

США, скорее всего, не будет продлевать лицензию России, по которой страна может обслуживать суверенный долг в долларах. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

В агентстве отметили, что лицензия, которая разрешает переводы, необходимые для получения платежей по ценным бумагам России, закончится 25 мая. При этом уже через два дня РФ должна будет расплатиться по двум еврооблигациям.

Эксперты Bloomberg указали, что некоторые чиновники из американского Минфина хотели продлить российскую лицензию. Они хотели, чтобы Россия могла продолжить свои выплаты по долгам при помощи поступающей в страну валюты. Однако в администрации президента США Джо Байдена решили придерживаться более жесткого сценария.

Один из источников агентства добавил, что окончательного решения по данному вопросу пока нет.

7 мая Bloomberg сообщил, что Россия выплатила деньги по двум облигациям, но риск дефолта в стране пока сохраняется из-за санкций. По данным агентства, из-за жестких санкций, которые вводят западные страны, инвесторы не могут понять, получат ли они причитающиеся им будущие платежи. Ограничения сильно усложнили перевод денег, затруднив и заблокировав движение средств, отмечают эксперты.

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