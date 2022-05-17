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Французская энергокомпания Engie решила обсудить с «Газпромом» схему оплаты газа

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Alik Keplicz/AP

Французская энергетическая компания Engie решила обсудить с «Газпромом» изменение схемы оплаты российского газа. Об этом сообщается на сайте энергокомпании.

«Engie ведет с «Газпромом» переговоры, касающиеся запроса России об изменении схемы оплаты поставок российского газа», — отметили в Engie.

В пресс-релизе добавили, что компания предпринимает все необходимые шаги, чтобы выполнить обязательства по платежам. При этом они должны соответствовать рамкам европейских санкций, а также не менять баланс риска для организации в худшую сторону.

16 мая Bloomberg сообщил, что итальянская энергетическая компания Eni намерена выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях. По данным агентства, компания перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке к 18 мая для своевременного обеспечения платежей в этом месяце и избежания каких-либо рисков в поставках газа.

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