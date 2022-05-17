Восстановление экономики ЕС замедлится из-за сбоев в поставках газа из России

При серьезных сбоях в поставках газа из России экономическое восстановление европейского региона серьезно замедлится. Об этом сообщает Bloomberg.

В агентстве указали, что с приостановкой восстановления экономики начнет расти инфляция. При этом по жесткому сценарию Еврокомиссии ВВП Европы по итогам 2022 года вырастет на 0,2%, а инфляция будет выше 9%.

16 мая депутат от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Збигнев Кузьмюк заявил, что решение Еврокомиссии (ЕК) об оплате поставок газа из России в рублях является скандалом и направлено на укрепление рубля.

По его словам, ЕК придумала новую схему, чтобы Франция и Германия не платили штрафы. Кроме того, такое решение отвечает интересам многих крупных компаний, которые собираются обойти антироссийские санкции.