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Правительство РФ временно вводит лицензирование экспорта свинца и его лома

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Правительство Российской Федерации вводит временное лицензирование экспорта свинца и его лома, мера продлится до 15 ноября 2022 года. Об этом сообщается на Официальном интернет-портале правовой информации.

В публикации отмечается, что мера будет действовать в одностороннем порядке.

«Правительство РФ постановляет установить разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых, а также свинца необработанного, за исключением полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы, посредством лицензирования», — говорится в тексте постановления.

Эта мера также распространяется на необработанный свинец и свинцовые лом и отходы, выпущенные в соответствии с таможенными процедурами до 15 мая.

Выдачу лицензий будет осуществлять Министерство промышленности и торговли РФ.

Ранее стало известно, что Лондонская биржа металлов (LME) запретила размещать металлы из Российской Федерации со складов в Великобритании.

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