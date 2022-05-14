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В Хабаровском судостроительном заводе спустили на воду первое краболовное судно

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ИА AmurMedia

В Хабаровском судостроительном заводе спустили на воду первое краболовное судно, получившее название «Омолон», сообщает РИА «Новости».

«На территории Хабаровского судостроительного завода сегодня состоялась торжественная церемония спуска на воду краболовного судна «Омолон» проекта 03141. Судно построено по государственной инвестиционной программе «квоты под киль» по заказу магаданской компании ООО «Маг-Си Интернешнл», — указано в сообщении.

Судно было построено по программе «квоты под киль», которая предусматривает предоставление квот на вылов краба в обмен на инвестиции.

«Сегодня не просто завершение одного из этапов процесса строительства судна и выполнения контракта. Это важнейший этап на пути дальнейшего развития предприятия. С 2015 года не спускались суда со стапелей завода, но сегодня мы это сделали. И впереди еще много сложной и интересной работы», — указано в сообщении.

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