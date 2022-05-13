США столкнулись с дефицитом молочных смесей для детей

Президент США Джо Байден лично подключился к решению проблемы дефицита молочных смесей для новорожденных, пообещав снять бюрократические препоны для наращивания предложения и пригрозив спекулянтам. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что недостаток молочных смесей оценивается приблизительно в 40-50%. Крупные торговые сети уже начали нормировать отпуск этой продукции в одни руки. Параллельно с этим в политическом истеблишменте развернулись дебаты, стоит ли отдавать приоритет американским младенцам перед детьми нелегальных мигрантов.

«Сегодня Байден пообщался с представителями розничных сетей и компаний-производителей, в том числе с Wal-Mart, Target, Reckitt и Gerber. Он обсудил с ними действия по совместным усилиями, которые могут помочь семьям получить доступ к смесям для новорожденных», — говорится в заявлении Белого дома.

Причиной дефицита стал отзыв из продажи крупных партий смеси, который произошел в феврале 2022 года. Это случилось после того, как у регулирующих органов возникли подозрения на заражение производственной линии компании Abbott болезнетворными бактериями.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что некоторые компании «испытывают временные трудности» с поставками зарубежных компонентов для детского питания.