Байден: США смогут заместить поставки украинского зерна на мировом рынке

Соединенные Штаты смогут заместить на мировом сельскохозяйственном рынке нехватку поставок из Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА «Новости».

«Народ, мы в состоянии сделать так, чтобы американский сельскохозяйственный экспорт восполнил нехватку украинских поставок. На самом деле, за время первого года моего президентства американский аграрный экспорт побил все прошлые рекорды – 177 миллиардов долларов», — сказал американский президент во время визита на ферму в штате Иллинойс.

При этом он отметил, что без поставок пшеницы из Украины «очень многие в Африке умрут от голода», но существующий конфликт не позволяет украинским земледельцам готовиться к будущему году.

«Они единственные поставщики целого ряда африканских стран - Сомали, всех перечислять я не буду», — добавил Байден.

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что из-за коронавируса, сильных засух и боевых действий на Украине цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне. Она указала, что многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов. По оценкам ООН, число голодающих в мире может вырасти на 8-13 млн человек уже в 2022-2023 годах. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».