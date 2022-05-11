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Байден: США смогут заместить поставки украинского зерна на мировом рынке

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Соединенные Штаты смогут заместить на мировом сельскохозяйственном рынке нехватку поставок из Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РИА «Новости».

«Народ, мы в состоянии сделать так, чтобы американский сельскохозяйственный экспорт восполнил нехватку украинских поставок. На самом деле, за время первого года моего президентства американский аграрный экспорт побил все прошлые рекорды – 177 миллиардов долларов», — сказал американский президент во время визита на ферму в штате Иллинойс.

При этом он отметил, что без поставок пшеницы из Украины «очень многие в Африке умрут от голода», но существующий конфликт не позволяет украинским земледельцам готовиться к будущему году.

«Они единственные поставщики целого ряда африканских стран - Сомали, всех перечислять я не буду», — добавил Байден.

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что из-за коронавируса, сильных засух и боевых действий на Украине цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне. Она указала, что многие страны зависят от российских и украинских сельхозпродуктов. По оценкам ООН, число голодающих в мире может вырасти на 8-13 млн человек уже в 2022-2023 годах. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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