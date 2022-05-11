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Инфляция в Германии в апреле увеличилась до рекордных 7,4%

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Markus Schreiber/AP

Уровень инфляции в Германии вырос в апреле до 7,4%, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений после объединения государства. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Отмечается, что потребительские цены в апреле выросли на 7,4% по сравнению с показателем за этот же месяц в прошлом году.

«Уровень инфляции достиг нового максимума в воссоединенной Германии второй месяц подряд», — отметил президент Destatis, доктор Георг Тиль.

В бюро отмечают, что до этого в марте уровень инфляции подскочил до 7,3%, в основном в результате роста цен на энергоносители.

Там считают, что последствия украинского кризиса становятся все более заметными в Германии.

Помимо роста цен на энергоносители, подорожали и продукты питания. В апреле цены увеличились на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В месячном выражении рост цен составил 3,6%.

В ведомстве подчеркнули, что в последний раз такой же высокий уровень инфляции на бывшей федеральной территории наблюдался осенью 1981 года, когда цены на нефть также резко выросли в результате Первой войны в Персидском заливе между Ираком и Ираном.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что Берлин планирует сократить потребление энергоресурсов из России до нуля — и это навсегда.

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