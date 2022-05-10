Япония ввела санкции против 71 компании из РФ

Япония ввела экспортные санкции против российских компаний и организаций, связанных, по мнению японской стороны, с оборонным сектором. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего в обновленном списке 71 компания, включая «Алмаз-Антей», «Тактическое вооружение», ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех» и другие.

Также ввела санкции против против 133 человек из Российской Федерации, ДНР И ЛНР, среди них — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, руководители ЛНР и ДНР.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о дополнительных санкциях против России, в частности, об эмбарго на передовые товары.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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